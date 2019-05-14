Помпео прибыл в Сочи

Самолет госсекретаря США Майкла Помпео во вторник днем приземлился в аэропорту Сочи

Центральными темами полноформатной встречи, которая станет уже второй по счету за этот месяц, будут разрешение ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также Сирия и Венесуэла.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, тогда же сообщалось, что он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.