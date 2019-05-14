Сенаторы предложили ввести понятие обезличенных персональных данных

Понятие обезличенных персональных данных предлагается ввести в России законопроектом, подготовленным Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Как заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики Андрей Турчак на заседании рабочей группы, обезличенные данные создаются на основе персональных, но при этом не дают представления о конкретном человеке — их носителе.

Подготовленные поправки в законодательство предусматривают детальное описание процесса анонимизации данных, который позволит свободно использовать обезличенные данные, не нарушая при этом права на неприкосновенность частной жизни граждан.

"С принятием законопроекта открываются возможности развития новых цифровых сервисов и продуктов, использующих эту категорию данных", — подчеркнул Турчак.

Законопроект также изменяет порядок работы с согласиями на обработку персональных данных. Например, граждане смогут в собственных интересах уменьшать или увеличивать объем данных, доступных для обработки. Также появится возможность давать согласие на обработку персональных данных в цифровом виде — с использованием электронной почты и sms-сообщений.