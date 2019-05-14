В Кремле призвали не загонять Иран в угол

В Кремле дали оценку политике США по максимальному давлению на Иран — лучше не загонять страну в угол, это может завести в тупик процесс урегулирования.

"Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления", — напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Более того, он достаточно аргументированно всегда показывал, что политика максимального давления приводит к тому, что какая-то страна буквально загоняется в угол и это, как показывает нам ближайшая, новая история, никогда не приносит результата", — заметил он.

"Наоборот, процесс переговоров, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости той или иной стороны", — подчеркнул Песков.

Напомним, что Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД.

На вопрос о том, могут ли Россия и европейцы повлиять на США, представитель Кремля сказал: