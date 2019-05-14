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В Кремле призвали не загонять Иран в угол 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле дали оценку политике США по максимальному давлению на Иран — лучше не загонять страну в угол, это может завести в тупик процесс урегулирования.
"Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления", — напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Более того, он достаточно аргументированно всегда показывал, что политика максимального давления приводит к тому, что какая-то страна буквально загоняется в угол и это, как показывает нам ближайшая, новая история, никогда не приносит результата", — заметил он.
"Наоборот, процесс переговоров, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости той или иной стороны", — подчеркнул Песков.
Напомним, что Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД.
На вопрос о том, могут ли Россия и европейцы повлиять на США, представитель Кремля сказал:
"Россия и европейцы заявляют о необходимости до последнего выполнять условия СВПД и добиваться того, чтобы это соглашение оставалось в силе".
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Иран , США
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