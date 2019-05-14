Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступало официальных инициатив от Вашингтона по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее американский лидер заявил о возможности такой встречи в ближайшее время.
«Мы отфиксировали это заявление. Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было», — сказал Песков.
Он также добавил, что пока не знает, будет ли обсуждаться возможность встречи двух президентов на переговорах с госсекрётарем США Майком Помпео в Сочи.
Он отметил, что «пока ещё какого-то понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет».
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита G20 в японской Осаке.