В Кремль не поступали инициативы от США по встрече Путина и Трампа

«Мы отфиксировали это заявление. Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было», — сказал Песков.

Он также добавил, что пока не знает, будет ли обсуждаться возможность встречи двух президентов на переговорах с госсекрётарем США Майком Помпео в Сочи.

Он отметил, что «пока ещё какого-то понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет».