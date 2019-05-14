Песков призвал не искать сигналов в осмотре Путиным вооружений перед встречей с Помпео

"Нет, это не так", — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, если ли некое послание американцам в таком графике работы главы государства, который вторник примет госсекретаря США.

"Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого — развивать ВПК, а не посылать сигналы", — пояснил он. "Не нужно стоить здесь теории заговора", — посоветовал Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что совещания у главы государства по оборонной тематике "планировались задолго до того, как в его графике появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США".