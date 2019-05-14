Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков призвал не искать сигналов в осмотре Путиным вооружений перед встречей с Помпео 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "теорией заговора" попытки узреть некие сигналы в адрес США в том, что во время переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео президент РФ Владимир Путин будет осматривать новые образцы отечественных вооружений.
"Нет, это не так", — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, если ли некое послание американцам в таком графике работы главы государства, который вторник примет госсекретаря США.
"Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого — развивать ВПК, а не посылать сигналы", — пояснил он. "Не нужно стоить здесь теории заговора", — посоветовал Песков.
Пресс-секретарь также напомнил, что совещания у главы государства по оборонной тематике "планировались задолго до того, как в его графике появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США".
ТАСС: последние новости
Главы МИД Британии, Франции и ФРГ обсудят в Брюсселе ответ на шаги Ирана по ядерной сделке Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК Путин убежден, что политика давления на Иран со стороны США не принесет результатов
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь59
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко1
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным74
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»237
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение