Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "теорией заговора" попытки узреть некие сигналы в адрес США в том, что во время переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео президент РФ Владимир Путин будет осматривать новые образцы отечественных вооружений.
"Нет, это не так", — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, если ли некое послание американцам в таком графике работы главы государства, который вторник примет госсекретаря США.
"Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого — развивать ВПК, а не посылать сигналы", — пояснил он. "Не нужно стоить здесь теории заговора", — посоветовал Песков.
Пресс-секретарь также напомнил, что совещания у главы государства по оборонной тематике "планировались задолго до того, как в его графике появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США".