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Темы переговоров Путина и Помпео раскрыли в Кремле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал темы переговоров российского лидера Владимир Путин с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".
По его словам, будут обсуждаться двусторонние отношения России и США, вопросы горячих точек — Ирана, Сирии, Венесуэлы, денуклеаризация Корейского полуострова, а также тему разоружения.
"Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые первые проинформируют президента о результатах своих контактов, обсуждения, которое сегодня состоится здесь в Сочи", — заявил Песков.
Ранее Помпео перед встречей с Путиным призвал найти пути дальнейшего развития.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , США
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