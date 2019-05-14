Путин убежден, что политика давления на Иран со стороны США не принесет результатов

Давление со стороны США на Иран не принесет результатов. Такую позицию президента РФ Владимира Путина озвучил журналистам во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков "Президент Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления и аргументировано показывал, что всегда такой политикой какая-то сторона лишь загоняется в угол", — напомнил пресс-секретарь. "Это никогда не приносит результаты, напротив, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости сторон", — отметил он. Песков напомнил, что и Россия, и страны Европы заявляют о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.