Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин убежден, что политика давления на Иран со стороны США не принесет результатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Давление со стороны США на Иран не принесет результатов. Такую позицию президента РФ Владимира Путина озвучил журналистам во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления и аргументировано показывал, что всегда такой политикой какая-то сторона лишь загоняется в угол", — напомнил пресс-секретарь.
"Это никогда не приносит результаты, напротив, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости сторон", — отметил он.
Песков напомнил, что и Россия, и страны Европы заявляют о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
ТАСС: последние новости
Во Франции считают неприемлемой позицию США по увеличению давления на Иран Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК Козак возглавил правительственную комиссию по ТЭК
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь51
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко1
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным74
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»231
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение