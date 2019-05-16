Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге

Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм

В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга . Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , на этот счет он общался с представителем компании-застройщика территории.

"Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры, не соответствует действительности", — заверил представитель Кремля. "Нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны", — добавил он. По словам Пескова, это означает, что сам парк продолжит функционировать.

Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заметил, что подобный сценарий "всегда оправдан, когда речь идет о провокациях", а без них в Екатеринбурге не обошлось.

"Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести, — добавил он. — Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения".

История конфликта

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие, на новом месте в сквере в центре города. Исторический собор располагался также в центральной части Екатеринбурга, но на другом берегу реки, и был разрушен в 1930 году — эта площадка для строительства храма также рассматривалась.

Осенью 2018 года на градостроительном совете при губернаторе было выбрано окончательное место строительства собора. В феврале 2019 года завершились обсуждения по планировке и проекту межевания территории, в общественных слушаниях приняли участие более 3,3 тыс. человек. Начало строительства вызвало недовольство некоторых горожан, которые 13 и 14 мая вышли на стихийную акцию. 14 мая произошли стычки митингующих с бойцами ОМОН, несмотря на то, что власти региона призывали всех действовать в правовом поле. Были задержаны 26 человек. Вечером 15 мая на несанкционированной акции были задержаны 33 человека.