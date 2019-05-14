«Война переходит в телеграм-каналы»: политолог рассказал о новом витке «внутриэлитной» борьбы

Политолог Евгений Минченко рассказал читателям «Независимой газеты» о том, как российские элиты выясняют отношения посредством Telegram-каналов, в которых нередко публикуется недостоверная информация, не требующая официального подтверждения.

Главная задача таких публикаций, по мнению Минченко, «вплести в громкие истории свои сюжеты в надежде на то, что они получат дополнительное звучание». В качестве яркого примера политолог привёл ситуацию с собственником «Сибантрацита» Дмитрием Босовым . Предприниматель, предложивший президенту РФ Владимиру Путину инвестировать деньги в строительство второго Северомуйского туннеля, в одном из Telegram-каналов был обвинён в желании получить таким образом горную породу, насыщенную антрацитом, и, соответственно, в стремлении обогатиться.

« (Босова) пытаются привязать к делу Абызова. Реальных оснований — ноль, но звучит-то правдоподобно. А дальше это информационное напряжение используется в качестве рычага в бизнес-переговорах и внутриэлитной борьбе», — отметил Минченко.

Менее ярким, но оттого не менее показательным политолог считает кампанию, направленную против кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова , которого «вплетают» в сюжет «Ротенберги против Ковальчуков».

Минченко уверяет, что телеграм-каналы сегодня включены в «мониторинги и аналитические доклады властных структур», поэтому можно считать, что информационные войны переходят из федеральных СМИ в Telegram.

«Если учитывать самое важное преимущество «телеги» — отсутствие необходимости доказательств и подтверждений авторитетными источниками, то этот инструмент обретает с каждым днем все большую и большую популярность», — подчёркивает эксперт.

По его словам, учитывая даже ситуативный эффект в России, развитием политических Telegram-каналов уж занимаются «коллеги» из стран бывшего СНГ.