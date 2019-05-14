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Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Фото: Public domain
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Лилию Юдину с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте российского правительства.
"Актриса уникального таланта, обладающая ярким творческим темпераментом, редким обаянием и удивительным благородством, вы долгие годы храните верность Малому театру, на сцене которого сыграли множество ведущих ролей в классическом и современном репертуаре", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что каждый свой образ актриса наполняет глубоким содержанием, искренностью и эмоциональностью, всегда точно раскрывает характеры своих героинь и блестяще воплощает режиссерский замысел.
"Именно поэтому на спектаклях с вашим участием не бывает свободных мест, а зрители неизменно встречают и провожают вас овациями", — добавил Медведев.
Лилия Юдина родилась 14 мая 1929 года в Москве. В 1951 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, с 1953 года служит в Малом театре, где сыграла 50 ролей. Снималась в фильмах "Огни на реке", "Чайковский", "Удивительное воскресенье" и других.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Лилия Юдина , Правительство РФ
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