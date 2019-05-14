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Путин удивлён простоем в порту Оля Астраханской области 

News.ru + ещё 9 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин удивился, почему порт Оля в Астраханской области до сих пор не заработал в полную мощь.
По словам главы государства, уже прошло достаточное количество времени с момента принятия решения о развитии порта, 15 лет назад к нему провели железнодорожную линию, однако грузоперевозки все ещё вынуждены идти в обход Российской Федерации.
Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе постоянно растут, но значительные объёмы грузов все еще идут в обход России. И естественно, их забирают наши соседи — и правильно делают. Они борются на рынке, потому что создают современные мощные портовые и логистические комплексы, — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.
Президент считает, что одним из вариантов решения этой проблемы является создание специальных условий для российских и зарубежных инвесторов, писал News.ru.
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Политика , Владимир Путин , Астраханская Область
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