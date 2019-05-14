Путин удивлён простоем в порту Оля Астраханской области

По словам главы государства, уже прошло достаточное количество времени с момента принятия решения о развитии порта, 15 лет назад к нему провели железнодорожную линию, однако грузоперевозки все ещё вынуждены идти в обход Российской Федерации.

Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе постоянно растут, но значительные объёмы грузов все еще идут в обход России. И естественно, их забирают наши соседи — и правильно делают. Они борются на рынке, потому что создают современные мощные портовые и логистические комплексы, — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

Президент считает, что одним из вариантов решения этой проблемы является создание специальных условий для российских и зарубежных инвесторов, писал News.ru.