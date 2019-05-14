Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным 

Рамблер 44 минуты назад

США пригрозили ЕС расплатой

Евросоюз поплатится за разработку собственных оборонных проектов, «более или менее завуалированно» пригрозила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини замгоссекретаря США Эллен Лорд. Письмо, посланное Лорд Могерини, оказалось в распоряжении El Pais. В нем американка угрожает Евросоюзу экономическими и политическими последствиями за разработку собственных оборонных проектов — угрожающих НАТО либо тех, что приведут к соперничеству союза с альянсом.

Украина перешла на газовый блеф

Намерение Украины покупать американский сланцевый газ — блеф. Об этом пишут «Известия». В начале мая глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина «очень близка» к закупкам газа в США. Это заявление прозвучало накануне истечения срока российско-украинского транзитного контракта и может быть вызвано именно этим обстоятельством: точно такие же разговоры начинались на Украине в моменты предыдущих газовых «разборок» с Россией (в 2006 и 2010 годах) и затухали после их успешного завершения.

В России незаметно упадут цены

Товары и услуги подешевеют в России в августе, рассказали «Известиям» в Министерстве экономического развития. Там полагают, что хороший урожай (на 500 тысяч тонн овощей и на 5% зерновых и зернобобовых культур больше, чем в 2018 году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства) перевесит влияние роста НДС на цены и приведет к их уменьшению — на 0,1% по сравнению с июлем. Год назад Минэкономразвития также прогнозировало дефляцию в августе, однако, согласно данным Росстата, цены тогда не изменились.

Зачем Путину встреча с Трампом

Президент США Дональд Трамп хочет личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а тот «может поиграть в "хочу — не хочу"». Об этом пишет «Взгляд». По версии издания, именно ради согласования встречи Трампа и Путина в Сочи едет госсекретарь США Майк Помпео. Однако если Трамп хочет поговорить с Путиным и теперь уже может себе это позволить, так как российский «след» в его избрании найден не был, то Путин может поиграть с Трампом в «хочу — не хочу»: желание Трампа обусловлено поиском в лице России сторонника в торговой войне с Китаем, а «игры» Путина — нежеланием им становиться.

«Суперджет» плохо тушили

После катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» спасатели аэропорта Шереметьево были медлительны, а пожар тушили не тем, чем надо, рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный собеседник в правоохранительных органах. По его словам, следствием установлено, что руководитель полетов объявил сигнал тревоги через 80 секунд после посадки лайнера, хотя должен был до начала снижения; что первый спасательный автомобиль выехал на тушение пожара не с точки сбора аварийно-спасательных формирований на траверсе ВПП, а из депо; что первые шесть минут самолет тушили два автомобиля, хотя должны были шесть; что, наконец, делали они это водой, а не пеной, которой положено тушить разлившееся топливо.
Комментарии41
Политика , Видео , Федерика Могерини , Дональд Трамп , Владимир Путин , Нафтогаз , Росстат , ЕС , Аэропорт Шереметьево , Минэкономразвития , МВД , Минсельхоз , НАТО , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , Lenta.ru , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100150
«Мы — одна страна»: чего хотят от Донбасса и Крыма128
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия8
Поделить мир: Назван способ примирения РФ и США231
Погодные аномалии: москвичей заморозит
Видео
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
«Не заслужила»: россияне возмущены пенсией Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Погодные аномалии: москвичей заморозит
Погода Новости Москвы
Раскрыты подробности ЧП со свидетелем по делу Кокорина
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Против «Северного потока — 2» готовят «оружие»
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение