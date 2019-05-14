Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным

США пригрозили ЕС расплатой Евросоюз поплатится за разработку собственных оборонных проектов, «более или менее завуалированно» пригрозила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини замгоссекретаря США Эллен Лорд. Письмо, посланное Лорд Могерини, оказалось в распоряжении El Pais. В нем американка угрожает Евросоюзу экономическими и политическими последствиями за разработку собственных оборонных проектов — угрожающих НАТО либо тех, что приведут к соперничеству союза с альянсом. Украина перешла на газовый блеф Намерение Украины покупать американский сланцевый газ — блеф. Об этом пишут «Известия». В начале мая глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина «очень близка» к закупкам газа в США. Это заявление прозвучало накануне истечения срока российско-украинского транзитного контракта и может быть вызвано именно этим обстоятельством: точно такие же разговоры начинались на Украине в моменты предыдущих газовых «разборок» с Россией (в 2006 и 2010 годах) и затухали после их успешного завершения. В России незаметно упадут цены Товары и услуги подешевеют в России в августе, рассказали «Известиям» в Министерстве экономического развития . Там полагают, что хороший урожай (на 500 тысяч тонн овощей и на 5% зерновых и зернобобовых культур больше, чем в 2018 году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства ) перевесит влияние роста НДС на цены и приведет к их уменьшению — на 0,1% по сравнению с июлем. Год назад Минэкономразвития также прогнозировало дефляцию в августе, однако, согласно данным Росстата , цены тогда не изменились. Зачем Путину встреча с Трампом Президент США Дональд Трамп хочет личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а тот «может поиграть в "хочу — не хочу"». Об этом пишет «Взгляд». По версии издания, именно ради согласования встречи Трампа и Путина в Сочи едет госсекретарь США Майк Помпео. Однако если Трамп хочет поговорить с Путиным и теперь уже может себе это позволить, так как российский «след» в его избрании найден не был, то Путин может поиграть с Трампом в «хочу — не хочу»: желание Трампа обусловлено поиском в лице России сторонника в торговой войне с Китаем, а «игры» Путина — нежеланием им становиться. «Суперджет» плохо тушили После катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» спасатели аэропорта Шереметьево были медлительны, а пожар тушили не тем, чем надо, рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный собеседник в правоохранительных органах . По его словам, следствием установлено, что руководитель полетов объявил сигнал тревоги через 80 секунд после посадки лайнера, хотя должен был до начала снижения; что первый спасательный автомобиль выехал на тушение пожара не с точки сбора аварийно-спасательных формирований на траверсе ВПП, а из депо; что первые шесть минут самолет тушили два автомобиля, хотя должны были шесть; что, наконец, делали они это водой, а не пеной, которой положено тушить разлившееся топливо.