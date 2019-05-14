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В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение законопроект о продлении дачной амнистии еще на три года, сообщает ТАСС.
Депутат предлагает продлить ее до 1 марта 2022 и расширить ее действие.
Ранее сообщалось, что дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. Обсудив этот вопрос с представителями всех фракций Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона.
Правительство РФ упростило порядок признания садовых домов жилыми и прописку на дачах. Многие владельцы садовых участков строят на них дома не для отдыха летом, а для круглогодичного проживания. Прежде регистрация в таких домах была запрещена.
Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, который позволяет переводить садовые дома в категорию жилых и наоборот. Это означает, что граждане РФ получат право регистрироваться там по месту проживания.
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Политика , Дмитрий Медведев , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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