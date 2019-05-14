Голикова выступила против продажи пива на стадионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против возврата продажи пива на стадионах и отдельного регулирования электронных сигарет.

Я являюсь категорическим противником такого возврата и такого отката назад, потому что я знаю, как трудно это преодолеть и насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье конкретного гражданина, — сообщила она порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По её словам, основные проблемы со здоровьем возникают у людей в трудоспособном возрасте и решаются они в значительной части через профилактику. Она отметила, что заболеваний будет меньше, если отказаться от вредных привычек.

Результат достигается не сразу. Общество к подобного рода изменениям идёт очень долго. Вот раньше никто не обращал внимания: все курят в ресторане и курят, а сейчас это вызывает раздражение, — отметила вице-премьер.