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В. Матвиенко: Россия готова к упрощению визового режима с Японией 

Агентство «Москва» + ещё 9 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Россия готова к упрощению визового режима и введению электронных виз для граждан Японии. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи японских и российских губернаторов.
«Во многом мы взаимно смягчили визовый режим, но это «улица с двухсторонним движением». Россия готова к дальнейшим шагам, к электронным визам, к другим форматам смягчения визового режима», — заявила В. Матвиенко.
Она напомнила, что министерства иностранных дел России и Японии ведут такие переговоры.
«Процесс идет. Давайте мы со стороны субъектов федераций, префектур будем подталкивать нашу исполнительную власть к тому, чтобы они как можно быстрее завершили переговоры и открыли возможности для бизнеса, для граждан. Это важный фактор для расширения сотрудничества», — заключила В. Матвиенко.
Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве с 13 по 14 мая. В его работе принимают участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и члены комитетов, главы российских регионов и префектур Японии, представители правительства РФ и Национальной ассоциации губернаторов Японии, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Михаил Швыдкой и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.
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Комментарии1
Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Михаил Швыдкой , МИД , Совет Федерации , Правительство РФ , Япония
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