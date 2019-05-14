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Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Москве принимают к сведению результаты президентских выборов на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил замминистра российского МИД Григорий Карасин.
По его словам, украинскую президентскую кампанию «вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления». Он отметил, что большинство кандидатов использовали играли на русофобских настроениях. Победу Владимира Зеленского Карасин объяснил тем, что украинцы таким образом выразили свое отношение к действующей власти и проголосовали за надежду на перемены к лучшему.
Дипломат указал, что жизнеспособность и эффективность новой украинской власти будут определяться «готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи». В качестве примера Карасин назвал урегулирование кризиса в Донбассе на основе минских соглашений.
10 мая избранный президент Зеленский сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола». В ответ на просьбу к Порошенко «сдать ключи и рассчитаться за мини-бар» в администрации действующего лидера Украины заявили, что тот пока еще является действующим президентом, а страна — «не номер в египетском отеле».
13 мая Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. До этого он утверждал, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента. При этом он отмечал, что допускает перезагрузку этого процесса.
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Политика , В мире , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , МИД , газета "Известия" , Москва
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