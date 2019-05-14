«Разгильдяйство»: Медведев раскритиковал правительство из-за поручений Путина

Проблему неисполнения поручений и переноса сроков Медведев назвал системной.

Замечания главы кабмина коснулись шести социально значимых поручений президента. Первое касалось организации безопасности детского отдыха, которое президент дал в 2016 году после трагедии с Карелии

Второе — это требования, связанные с автоматизированными информационными системами оформления воздушных перевозок, содержащими информацию о расписании полетов, наличии мест. Разработанный Минтрансом проект постановления правительства о требованиях к системам продаж билетов получил отрицательную оценку и у крупных авиакомпаний, и у Минэкономразвития

Медведев также констатировал невыполнение поручений по строительству инфекционной больницы в Севастополе и повышению доступности дошкольного образования.

Также оказалось не выполнено поручение по подготовке законопроектов о своевременном выявлении и пресечении деятельности картелей, а также по вовлечению в оборот земель сельхозназначения.

Одной из причин невыполнения Медведев назвал «разгильдяйство».