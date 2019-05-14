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«Разгильдяйство»: Медведев раскритиковал правительство из-за поручений Путина 

Рамблер + ещё 27 14 мая 2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал правительство из-за низких темпов исполнения президентских поручений, пишет «Коммерсант».
Проблему неисполнения поручений и переноса сроков Медведев назвал системной.
Замечания главы кабмина коснулись шести социально значимых поручений президента. Первое касалось организации безопасности детского отдыха, которое президент дал в 2016 году после трагедии с Карелии.
Второе — это требования, связанные с автоматизированными информационными системами оформления воздушных перевозок, содержащими информацию о расписании полетов, наличии мест. Разработанный Минтрансом проект постановления правительства о требованиях к системам продаж билетов получил отрицательную оценку и у крупных авиакомпаний, и у Минэкономразвития.
Медведев также констатировал невыполнение поручений по строительству инфекционной больницы в Севастополе и повышению доступности дошкольного образования.
Также оказалось не выполнено поручение по подготовке законопроектов о своевременном выявлении и пресечении деятельности картелей, а также по вовлечению в оборот земель сельхозназначения.
Одной из причин невыполнения Медведев назвал «разгильдяйство».
«Мы в кулуарах можем сколько угодно долго дискутировать, но дело от этого никак не выигрывает. Эти перетягивания каната — это безобразная история. Всех призываю к неукоснительному исполнению принятых решений, поручений и оставляю за собой возможность регулярного проведения такого рода совещаний», — заявил премьер.
Комментарии168
Политика , Видео , Другое , Дмитрий Медведев , Минтранс РФ , Минэкономразвития , Республика Карелия
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