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Медведев рассказал о разгильдяйстве в госаппарате 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за неисполнительность при выполнении некоторых поручений президента и правительства. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 14 мая.
«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства», — сказал он на совещании по вопросам исполнения поручений главы государства.
Глава кабинета министров призвал сделать выводы в отношении госаппарата и конкретных лиц, из-за которых переносятся сроки.
8 мая президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов. Он отчитал правительственные структуры за бюрократический подход.
В апреле 2017 года Медведев критиковал ведомственный лоббизм и обещал разобраться с причастными «по-товарищески».
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Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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