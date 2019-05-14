Медведев рассказал о разгильдяйстве в госаппарате

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за неисполнительность при выполнении некоторых поручений президента и правительства. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 14 мая.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем, под разными предлогами: иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства», — сказал он на совещании по вопросам исполнения поручений главы государства.

Глава кабинета министров призвал сделать выводы в отношении госаппарата и конкретных лиц, из-за которых переносятся сроки.

8 мая президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов. Он отчитал правительственные структуры за бюрократический подход.

В апреле 2017 года Медведев критиковал ведомственный лоббизм и обещал разобраться с причастными «по-товарищески».