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Кремль оценил перспективы встречи Путина и Трампа на саммите G20 

News.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерении главы Белого дома Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Японии на саммите G20.
По словам представителя Кремля, никакой подготовки к встрече президентов РФ и США пока не ведётся, сообщает РИА Новости.
Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт, — сказал Песков.
Ранее в пресс-службе американской администрации сообщили, что в рамках встречи «Большой двадцатки» (G20), которая пройдёт в Японии в июне, глава Белого дома Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, писал News.ru.
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Политика , В мире , США , Дмитрий Песков , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Япония
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