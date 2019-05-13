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Беглов встретился с главами японских регионов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Совета губернаторов России и Японии, которое прошло в Москве, сообщает администрация Петербурга.
В рамках заседания Беглов провел личные встречи с главами японских регионов, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.
На встрече с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки обсуждались вопросы привлечения инвестиций, а также сотрудничество в сфере здравоохранения, культуры, образования и информационных технологий.
В беседе с губернатором префектуры Тояма Такакадзу Исии речь также шла об экономическом сотрудничестве, но главной темой стало проведение Театральной олимпиады.
Беглов отметил, что в 2019 году исполняется 25 лет Театральной олимпиаде — культурному событию мирового масштаба. Право принимать крупнейший театральный фестиваль впервые предоставлено двум странам — России и Японии. Главным местом его проведения в России выбран Санкт-Петербург, в Японии — префектура Тояма.
Открытие Театральной олимпиады состоится в Александринском театре 15 июня.
Заседание Совета губернаторов проводится в рамках перекрестного года Россия — Япония.
Напомним, Беглов пообещал поддержку Театральной олимпиаде.
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Политика , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга
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