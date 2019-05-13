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Путин призвал учитывать выход США из ДРСМД 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний по вопросам ОПК, заявил, что нужно учитывать военно-политическую обстановку в мире при развитии вооруженных сил РФ. По его словам, она негативно влияет на региональную и глобальную безопасность.
"Я имею в виду, прежде всего, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружения”, — пояснил российский лидер.
Он также добавил, что такие вооружения позволяют России уже сегодня надежно обеспечивать стратегический баланс сил.
"И безусловно сохранять такую возможность на длительную перспективу, — подчеркнул Путин.
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Политика , Армия , Оружие , США , Владимир Путин
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