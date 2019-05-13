Путин призвал учитывать выход США из ДРСМД

Владимир Путин , открывая в Сочи серию совещаний по вопросам ОПК, заявил, что нужно учитывать военно-политическую обстановку в мире при развитии вооруженных сил РФ . По его словам, она негативно влияет на региональную и глобальную безопасность.

"Я имею в виду, прежде всего, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружения”, — пояснил российский лидер.

Он также добавил, что такие вооружения позволяют России уже сегодня надежно обеспечивать стратегический баланс сил.

"И безусловно сохранять такую возможность на длительную перспективу, — подчеркнул Путин.