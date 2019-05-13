Путин назвал ключевую задачу развития ВКС

Одной из ключевых задач развития Воздушно-космических сил РФ является повышение уровня контроля за воздушным пространством, заявил президент России Владимир Путин

"Ключевая задача, в том числе — это повышение уровня контроля за воздушным пространством", — сказал Путин на совещании с военными.

Он напомнил, что в декабре 2018 года на опытно-боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.