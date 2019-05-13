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Путин назвал ключевую задачу развития ВКС 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одной из ключевых задач развития Воздушно-космических сил РФ является повышение уровня контроля за воздушным пространством, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевая задача, в том числе — это повышение уровня контроля за воздушным пространством", — сказал Путин на совещании с военными.
Он напомнил, что в декабре 2018 года на опытно-боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.
"Я прошу отразить в докладах планы по дальнейшему развитию средств ВКС, направленные на парирование потенциальных угроз с воздуха и космического пространства", — добавил Путин.
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Политика , Армия , Войска , Владимир Путин
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