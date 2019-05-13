Сердюков получил новую должность 

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом сообщается на сайте компании.
«Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.
До Сердюкова эту должность занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Новый совет директоров ОАК был сформирован 29 апреля на внеочередном собрании акционеров. 8 мая совет директоров избрал председателем Анатолия Сердюкова, занимающего должность индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».
В октябре 2018 года «Ростех» стал владельцем 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации».