Сердюков получил новую должность

«Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.

До Сердюкова эту должность занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Новый совет директоров ОАК был сформирован 29 апреля на внеочередном собрании акционеров. 8 мая совет директоров избрал председателем Анатолия Сердюкова, занимающего должность индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».

В октябре 2018 года «Ростех» стал владельцем 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации».