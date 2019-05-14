В МИД считают уклонение США от диалога по ядерному разоружению ошибкой

"Считаем серьёзной ошибкой уклонение Вашингтона от полноформатного двустороннего российско-американского диалога по всей стратегической повестке дня", — сказал Ермаков.

По его словам, "это приводит лишь к обострению нерешённых проблем и нарастанию факторов, препятствующих ядерному разоружению".

"Механический перенос этих проблемных вопросов в многосторонний формат вряд ли способствовал бы их решению", — уточнил дипломат.

Ермаков добавил, что "наш диалог с США и работа в многостороннем формате должны вестись параллельно, взаимодополняя друг друга".