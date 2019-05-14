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В МИД считают уклонение США от диалога по ядерному разоружению ошибкой 

РИА Новости + ещё 23 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
США совершают большую ошибку, не идя на переговоры с Россией по ядерному разоружению, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Считаем серьёзной ошибкой уклонение Вашингтона от полноформатного двустороннего российско-американского диалога по всей стратегической повестке дня", — сказал Ермаков.
По его словам, "это приводит лишь к обострению нерешённых проблем и нарастанию факторов, препятствующих ядерному разоружению".
"Механический перенос этих проблемных вопросов в многосторонний формат вряд ли способствовал бы их решению", — уточнил дипломат.
Ермаков добавил, что "наш диалог с США и работа в многостороннем формате должны вестись параллельно, взаимодополняя друг друга".
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Политика , США , Владимир Ермаков , МИД , РИА Новости
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