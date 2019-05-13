Путин наградил орденом Дружбы ряд иностранцев, в том числе мэра французского Монпелье

Награды присуждены с формулировкой "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащений культур наций и народностей".

Орденом Дружбы, в частности, награжден Филипп Сорель, мэр одного их крупнейших городов юга Франции. Он неоднократно выступал за развитие отношений двух стран, посещал российские регионы — Волгоградскую и Калужскую области, при его участии в Монпелье был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину , проводились памятные мероприятия по случаю годовщины Сталинградской битвы, и так далее. В октябре 2016 года на заседании городского совета Сорель раскритиковал внешнюю политику тогдашнего правительства Франции в отношении России и заявил, что Путин был бы "желанным гостем в Монпелье".