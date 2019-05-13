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Лавров назвал центральную тему переговоров с Помпео 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал одну из самых важный тем их переговоров с американским коллегой Майком Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".
Министр отметил, что они с Помпео встретятся 14 мая и обсудят ряд вопросов. В частности, российскую сторону волнует вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Считаю, что [продление СНВ] будет одной из центральных тем переговоров", — подчеркнул Лавров.
Ранее МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву.
До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Россию, запланированный на 13 мая.
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке. Источник "Ъ" эту информацию подтвердил.
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Комментарии1
Политика , В мире , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Газета "Коммерсантъ"
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