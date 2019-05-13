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Россия призвала обе Кореи к ядерному разоружению 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ядерное разоружение должно касаться всего Корейского полуострова, а не только Северной Кореи. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Китая Ван И, его слова передает РИА Новости.
По словам министра, Москва и Пекин приветствуют прямой диалог между лидерами Соединенных Штатов и КНДР. Лавров отметил, что Россия и Китай одинаково оценивают положение дел на полуострове.
Он также добавил, что более успешным решение кризиса в регионе будет в том случае, если будет налажен «тесный трехсторонний диалог между Россией, Китаем и США»
9 мая сообщалось, что в КНДР прошли новые ракетные испытания.
27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.
Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
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Политика , Армия , Конфликты , Оружие , Чен Ким , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Китай , КНДР , Южная Корея , Москва , США
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