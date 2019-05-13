Путин посетил авиастроительный завод в Казани 

Президент РФ Владимир Путин после прилета в Казань осмотрел образцы авиатехники, размещённые на аэродроме завода имени Горбунова — филиал ПАО "Туполев", в том числе модернизированные Ту-160 и Ту-22, а также самолёт Ту-214.
Главе государства показали модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.
Внимание президента привлекла размещённая здесь же вертолётная техника: она тоже производится в Татарстане. Глава государства поднялся на борт новейшего транспортёр-десантного Ми-38Т, способного перевозить до 40 десантников, осмотрел и ознакомился с характеристиками модификаций вертолёта "Ансат".
В отдельном ангаре для демонстрации президенту был представлен самолёт Ту-214.