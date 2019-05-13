Путин посетил авиастроительный завод в Казани

Главе государства показали модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.

Внимание президента привлекла размещённая здесь же вертолётная техника: она тоже производится в Татарстане. Глава государства поднялся на борт новейшего транспортёр-десантного Ми-38Т, способного перевозить до 40 десантников, осмотрел и ознакомился с характеристиками модификаций вертолёта "Ансат".

В отдельном ангаре для демонстрации президенту был представлен самолёт Ту-214.