Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

"Насчет ситуации в ограничении стратегических наступательных вооружений, мы слышали, конечно, что президент Трамп объявил о заинтересованности в подключении Китая к переговорам между Россией и США, правда, переговоров сейчас пока никаких нет. Причем, как он сказал, президент Трамп, я имею в виду, Китай проявил к этому интерес. Потом мы слышали заявления представителя министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, в котором было указано, что такого интереса со стороны Китайской Народной Республики нет", — сказал Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

"Это тема, которую, если у американцев такая инициатива возникает, нужно обсуждать напрямую с нашими китайскими друзьями, что мы и довели до сведения Вашингтона", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.