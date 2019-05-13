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Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
"Насчет ситуации в ограничении стратегических наступательных вооружений, мы слышали, конечно, что президент Трамп объявил о заинтересованности в подключении Китая к переговорам между Россией и США, правда, переговоров сейчас пока никаких нет. Причем, как он сказал, президент Трамп, я имею в виду, Китай проявил к этому интерес. Потом мы слышали заявления представителя министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, в котором было указано, что такого интереса со стороны Китайской Народной Республики нет", — сказал Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.
"Это тема, которую, если у американцев такая инициатива возникает, нужно обсуждать напрямую с нашими китайскими друзьями, что мы и довели до сведения Вашингтона", — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на идею Трампа заявил, что первоочередной задачей является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором.
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Комментарии
Политика , Армия , В мире , Конфликты , Оружие , США , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Китай
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