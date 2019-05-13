Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские госслужащие пройдут стажировку в Южной Корее 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
12 высокопоставленных российских чиновников пройдут краткосрочную стажировку в Корее, где им расскажут о последних новинках в сфере "электронного правительства", борьбы с коррупцией, взаимодействия между центральными и провинциальными властями, а также о других ноу-хау госуправления.
Об этом сообщили в Государственном институте развития кадров Республики Корея (ГИРК).
Согласно пресс-релизу института, стажировка уже началась с сегодняшнего дня и продлится вплоть до 17 мая. Она была организована по запросу правительства России, и в ней принимают участие 12 высокопоставленных российских чиновников.
Как сообщили в ГИРК, хотя сам курс обучения относительно непродолжительный, но сделан максимально интенсивным, чтобы ознакомить представителей РФ с последними новинками в сфере госуправления. В качестве наставников выступают представители ГИРК, сотрудники Комиссии по борьбе с коррупцией, служащие Администрации свободной экономической зоны Инчхона, а также специалисты Информационной службы и Транспортного бюро Сеула. В ходе занятий чиновники из РФ познакомятся с новейшими методиками работы в сфере борьбы с коррупцией, поддержки бизнеса, взаимодействия между центральными и региональными властями, а также в области "электронного правительства", по уровню развития которого Южная Корея находится на первом месте в мире. Занятия в аудиториях сочетаются с практическими посещением соответствующих ведомств и организаций, где стажеры смогут лично посмотреть, как в реальности осуществляется работа и происходит применение соответствующих технологий.
Данная программа стажировки госслужащих РФ в ГИРК проходит с 2008 г. и получила хорошие отклики у тех, кто завершил обучение.
"Мы надеемся, что во время стажировки российские коллеги смогут ознакомиться и перенять наш опыт поддержки развития компаний и инноваций в сфере госуправления. Уверена, что этот курс обучения окажется полезным для госслужащих РФ", — заявила директор Государственного института развития кадров Республики Корея Ян Хян Чжа.
Российская Газета: последние новости
Путин посетит летно-испытательный центр Медведев поручил вице-премьерам следить за нацпроектами в регионах Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто
Комментарии2
Политика , Правительство РФ , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовила России «сюрпризы»32
Украина выдвинула ультиматум Европе309
Трамп захотел встретиться с Путиным117
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому55
В России может появиться еще один День победы2
Видео
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Украина приготовила России «сюрпризы»
В мире Политика
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Извините, опоздал. Ученица о захвате заложников в школе
Происшествия
Украина выдвинула ультиматум Европе
В мире Европа
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
Образование Происшествия
ЧП в школе: как подросток взял заложников
Происшествия Статьи
Трамп захотел встретиться с Путиным
США В мире
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Суд решил судьбу Сергея Зверева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение