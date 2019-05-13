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Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт 

ТАСС + ещё 5 30 минут назад
Фото: British Council
МИД Великобритании объявил о назначении нового посла Соединенного Королевства в России, которым станет Дебора Броннерт, последние несколько лет курировавшая экономические и глобальные вопросы в британском внешнеполитическом ведомстве. Об этом в понедельник информировала пресс-служба Форин оффиса.
"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации, где она сменит Лори Бристоу, который будет переведен на другой дипломатический пост", — говорится в сообщении.
Как ожидается, Броннерт приступит к выполнению обязанностей на новой должности в январе 2020 года.
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Политика , МИД , Великобритания
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