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Медведев поручил вице-премьерам следить за нацпроектами в регионах 

Российская Газета + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава кабинета министров в понедельник провел совещание со своими заместителями и предложил еще раз обсудить итоги заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором подводились результаты первого года работы над выполнением майского указа Владимира Путина, в котором он поставил цели развития до 2024 года.
— Президентом были расставлены акценты, но есть, безусловно, целый ряд вопросов, на которые нужно обратить самое пристальное внимание, поставить их на контроль, — обратил внимание Медведев.
Внимание это требуется не только федеральному, но и особенно региональному уровню. Еще в конце прошлого года глава правительства потребовал от министров составить графики поездок по стране, чтобы непосредственно отслеживать работу по нацпроектам. Теперь он хочет, чтобы на места чаще выезжали и его заместители.
"Просил бы всех вице-премьеров, естественно, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов, — сказал он им. — Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
— Очень важно, чтобы у нас был правильным образом отлажен контакт с региональными властями, — подчеркнул премьер. — Задачи все эти решаются в регионах, в муниципалитетах, но, тем не менее, все равно федеральная составляющая очень весомая и просил бы вот эту связку обеспечить.
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Политика , Владимир Путин
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