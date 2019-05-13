Медведев поручил вице-премьерам следить за нацпроектами в регионах

Глава кабинета министров в понедельник провел совещание со своими заместителями и предложил еще раз обсудить итоги заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором подводились результаты первого года работы над выполнением майского указа Владимира Путина , в котором он поставил цели развития до 2024 года.

— Президентом были расставлены акценты, но есть, безусловно, целый ряд вопросов, на которые нужно обратить самое пристальное внимание, поставить их на контроль, — обратил внимание Медведев.

Внимание это требуется не только федеральному, но и особенно региональному уровню. Еще в конце прошлого года глава правительства потребовал от министров составить графики поездок по стране, чтобы непосредственно отслеживать работу по нацпроектам. Теперь он хочет, чтобы на места чаще выезжали и его заместители.

"Просил бы всех вице-премьеров, естественно, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов, — сказал он им. — Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".