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Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
"Я еще раз повторяю, Кремль не имеет полномочий и возможностей (прекращать или) продолжать эксплуатацию той или иной техники. В том числе авиационной. Это первое. Второе — эта тема, безусловно, должна комментироваться, и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов специализированных ведомств. В первую очередь, это, конечно, Минтранс России", — сказал Песков.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов оценил вероятность вывода SSJ-100 из эксплуатации.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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Политика , Юрий Борисов , Дмитрий Песков , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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