National Interest (США): заключая сделку с Россией о сферах влияния

National Interest (США) просит своих оставить России ее зону влияния на Выступая с призывами к России «убраться из Венесуэлы », Вашингтон напугал мыслящих авторов в США . Перед нами — интересный пример критики справа. Изданиепросит своих оставить России ее зону влияния на Украине , а взамен — потребовать ухода русских из Венесуэлы и окрестностей. Проект для США новый: до сих пор Вашингтон заявлял, что обмен зонами влияния — пережиток прошлого.

Куба и Администрация Трампа и ее воинственные поклонники внутри США с нарастающей тревогой твердят об иностранном вмешательстве в царящую в Венесуэле внутриполитическую неразбериху, а также обещают проявить напористость в противостоянии этому «не нашенскому» вмешательству. Они утверждают, что Россия, Китай «Хезболла» наиболее активно поддерживают оказавшееся буквально в осаде правительство Николаса Мадуро . Более того, некоторые американские аналитики заявляют, что, если бы не помощь извне, особенно со стороны России и Кубы, борющиеся за демократию оппозиционные силы уже заставили бы Мадуро отказаться от власти. Когда 30 апреля в Каракасе вспыхнули антиправительственные демонстрации, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Мадуро уже был готов сесть в самолет и бежать в Гавану, однако изменил свое решение по настоянию русских.

Похоже, американские руководители преувеличивают масштабы российского вмешательства. Если принять во внимание бескомпромиссные действия Мадуро на всем протяжении антиправительственных демонстраций, то высказывания о его готовности бежать из страны и о вмешательстве русских кажутся неправдоподобными. Преданность венесуэльских военных Мадуро пока непоколебима, и он продолжает пользоваться поддержкой гражданского ополчения левой направленности. Эти факторы сыграли гораздо более значительную роль в сохранении власти в руках Мадуро, нежели поддержка России (или любого другого иностранного государства).

Тем не менее Россия определенно вмешивается в неспокойную политику Венесуэлы. Москва оказывает существенную финансовую поддержку правительству Мадуро, а Кремль также предоставляет ему ощутимую военную помощь. В декабре 2018 года Россия направила в Венесуэлу (на короткое время, всего на несколько дней — прим. ред.) два стратегических бомбардировщика, могущих нести на борту ядерное оружие, а в марте она послала туда 200 своих военнослужащих, чтобы укрепить и модернизировать противовоздушную оборону Каракаса. По всей видимости, в стране также действуют несколько сотен российских наемников, которые помогают силам безопасности Мадуро противостоять оппонентам режима. Министр иностранных дел Венесуэлы еще больше усилил тревогу и недовольство Вашингтона, заявив, что участие российских военных в делах его страны может даже расшириться.

С момента провозглашения доктрины Монро в 1820-х годах Соединенные Штаты настаивают на необходимости поддержания сферы своего влияния в Западном полушарии. Российская политика в Венесуэле представляет прямой вызов данной доктрине, и американское руководство должно недвусмысленно указать на то, что продолжение таких действий окажет резко отрицательное воздействие на двусторонние отношения. Стоит вспомнить пример Кубы: правительство в Гаване на протяжении десятилетий было военно-политическим сателлитом внешних сил, хотя доктрина Монро нацелена на недопущение именно такой ситуации в Западном полушарии. Соединенные Штаты не имеют права и оснований диктовать Венесуэле систему внутреннего устройства, но со стороны Вашингтона было бы неблагоразумно соглашаться на существование второго враждебного государства-сателлита внешних сил.

Администрация Трампа должна потребовать от России уважительного отношения к доктрине Монро, чтобы Москва ограничила свои связи с Венесуэлой нормальными дипломатическими и экономическими отношениями. В то же время американским официальным лицам крайне важно признать тот факт, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО демонстрируют презрение к российской сфере влияния и даже к ключевой для России зоне ее безопасности в Восточной Европе.

Список пагубных провокаций в этом регионе у Вашингтона очень длинный. При активной поддержке и с одобрения США НАТО неуклонно расширяет границы своего членства в восточном направлении, дойдя до западных границ Российской Федерации и даже включив в свой состав три прибалтийские республики, которые входили в царскую Россию и в Советский Союз. Начиная с Джорджа Буша-младшего , Вашингтон призывает НАТО расширяться еще дальше и предлагает вступить в альянс Грузии и Украине. Соединенные Штаты и их союзники существенно нарастили численность своих войск в Восточной Европе и на Черном море, а также стали намного чаще проводить там военные учения. Администрация Барака Обамы в 2014 году бесцеремонно вмешалась во внутриполитические дела Украины, чтобы лишить власти демократически избранное пророссийское правительство и поставить на его место прозападный режим. С тех пор Вашингтон фактически превратил Украину в свою военную союзницу. Он проводит обучение и совместные военные маневры с украинской армией, а также в значительных количествах поставляет Киеву оружие.

Вмешательство Москвы в дела Венесуэлы как минимум отчасти имеет целью той же монетой отплатить Вашингтону за его провокационную интервенционистскую политику в Восточной Европе. Следовательно, имеются предпосылки для достижения разумной договоренности, предусматривающей необходимую сдержанность с обеих сторон. Американские лидеры должны проинформировать российские власти, что они готовы отказаться от своих попыток включить Украину и Грузию в состав НАТО и прекратить все военные связи с Киевом и Тбилиси, в том числе поставки оружия и совместные учения. Вашингтону также следует прекратить практику отправки войск, самолетов и кораблей в Восточную Европу и в Черное море на «ротационной основе». Иными словами, США должны проявить готовность уважительно относиться к российской сфере влияния в этом регионе.

В качестве компенсации администрация Трампа должна потребовать от Москвы существенного сокращения ее «включенности» в дела Венесуэлы и Кубы. Администрации также следует заявить Кремлю, что он должен прекратить свои все усиливающиеся заигрывания в отношении левого правительства Никарагуа. В частности, в рамках такого отступления Россия должна будет прекратить усиление своего военного присутствия во всем Западном полушарии.

Чтобы выступить с таким предложением, американским политическим руководителям потребуется проявить больше реализма. Сферы влияния всегда играли важную роль в международных делах, и, несмотря на утверждения видных представителей американского внешнеполитического истэблишмента (об аморальности сфер влияния и их отмене после конца холодной войны — прим. ред.), они продолжают играть такую роль и поныне. Все великие державы стремятся навязывать свою волю непосредственному географическому окружению, и во избежание никому не нужных конфликтов эту реальность необходимо признать и относиться к ней с уважением. Последние американские администрации нарушают этот важный принцип, и их поведение вызывает противодействие и ответные меры, что ведет к всплеску международной напряженности. Администрация Трампа может развернуть эту тенденцию вспять, потребовав от России соблюдения доктрины Монро и отвергнув советы ястребов, которые думают, что США могут и должны утверждать свое господствующее влияние на Украине и в других странах Восточной Европы. Американским руководителям было бы целесообразно предложить такую сделку — и лучше раньше, чем позже.