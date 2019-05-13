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Лавров отметил развитие диалога с Новой Зеландией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил конструктивное взаимодействие РФ и Новой Зеландии на международных площадках в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и развитие диалога между двумя странами.
"Российско-новозеландские отношения продолжают развиваться и в современных условиях. Несмотря на турбулентную ситуацию в мире, не прекращается политический диалог. Сформирована и продолжает совершенствоваться договорно-правовая база. В частности, действуют межправсоглашения о воздушном сообщении, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, совместное межправительственное заявление о сотрудничестве в Антарктике", — написал Лавров в статье "Россия и Новая Зеландия: 75 лет диалога и взаимодействия", опубликованной в новозеландском журнале International Review. Текст статьи приводится на сайте МИД РФ.
Министр также отметил рост сотрудничества между странами в области культуры, обоюдный интерес сторон к поддержанию диалога по ряду ключевых проблем глобальной и региональной повестки дня, в частности, по проблематике климата, вопросам разоружения и нераспространения, где подходы России и Новой Зеландии, по словам Лаврова, близки или совпадают.
"Россия и Новая Зеландия конструктивно взаимодействуют в таких форматах, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, а также АТЭС и механизм встреч "Азия-Европа". Данные площадки предоставляют хорошие возможности для дальнейшего наращивания нашего сотрудничества по многим актуальным вопросам АТР. В их числе — углубление региональной взаимосвязанности, создание условий для обеспечения устойчивого, динамичного развития региона, поиск оптимальных ответов на многочисленные вызовы безопасности", — добавил глава МИД РФ.
При этом Лавров отметил, что Россия открыта для совместной с Новой Зеландией работы по борьбе с терроризмом, подчеркнув, что отношения двух стран носят самоценный характер, не зависят от колебаний геополитической конъюнктуры.
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Политика , Сергей Лавров , АТЭС , Новая Зеландия
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