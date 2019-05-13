Губернатор Севастополя вернулся к работе после операции

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников приступил к работе после проведенной операции, он провел в понедельник аппаратное совещание, передает корреспондент РИА Новости.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в начале мая был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом аппендицит. Ему была сделана операция, губернатор не смог принять участие в торжествах 9 мая.

В понедельник утром Овсянников провел в правительстве города аппаратное совещание. Он также назначил курирующую развитие Балаклавы Марию Литовко своим заместителем.