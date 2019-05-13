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Губернатор Севастополя вернулся к работе после операции 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников приступил к работе после проведенной операции, он провел в понедельник аппаратное совещание, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в начале мая был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом аппендицит. Ему была сделана операция, губернатор не смог принять участие в торжествах 9 мая.
В понедельник утром Овсянников провел в правительстве города аппаратное совещание. Он также назначил курирующую развитие Балаклавы Марию Литовко своим заместителем.
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Политика , Дмитрий Овсянников , РИА Новости , Севастополь
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