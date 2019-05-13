Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксёнов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Kremlin Pool/Russia Look/Global Look Press
Приход к власти на Украине нового президента дарит надежду на изменение отношения Киева к Крыму. Однако не следует питать иллюзий, считает глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной, — заявил руководитель Крыма в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что большинство украинцев понимают и разделяют мотивы крымчан. Однако участники президентской гонки на Украине не самостоятельны, поэтому не надо ждать от них многого.
Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Это касается и Крыма, и других ключевых вопросов. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться, — сказал Аксёнов.
Ранее News.ru сообщал, что отдых в Крыму стал модным для украинцев. Об этом заявил глава комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, люди активно рассказывают об этом, в том числе через социальные сети. Украинцы надеются, что после смены президента с Петра Порошенко на Владимира Зеленского страна улучшит свои отношения с Россией.
News.ru: последние новости
Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может Лужков назвал Доренко «гением зла» Эстония требует реакции ЕС на антиукраинскую риторику России
Комментарии
Политика , Социология , Алексей Черняк , Сергей Аксенов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , газета "Известия" , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево207
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 100
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи24
Названа причина нового ЧП с SSJ-10018
Помпео отменил визит в Москву67
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Помпео отменил визит в Москву
В мире Политика
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Происшествия
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение