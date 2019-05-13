Аксёнов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму 

Приход к власти на Украине нового президента дарит надежду на изменение отношения Киева к Крыму. Однако не следует питать иллюзий, считает глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной, — заявил руководитель Крыма в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что большинство украинцев понимают и разделяют мотивы крымчан. Однако участники президентской гонки на Украине не самостоятельны, поэтому не надо ждать от них многого.
Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Это касается и Крыма, и других ключевых вопросов. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться, — сказал Аксёнов.
Ранее News.ru сообщал, что отдых в Крыму стал модным для украинцев. Об этом заявил глава комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, люди активно рассказывают об этом, в том числе через социальные сети. Украинцы надеются, что после смены президента с Петра Порошенко на Владимира Зеленского страна улучшит свои отношения с Россией.