Аксёнов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму

Приход к власти на Украине нового президента дарит надежду на изменение отношения Киева к Крыму . Однако не следует питать иллюзий, считает глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной, — заявил руководитель Крыма в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что большинство украинцев понимают и разделяют мотивы крымчан. Однако участники президентской гонки на Украине не самостоятельны, поэтому не надо ждать от них многого.

Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Это касается и Крыма, и других ключевых вопросов. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться, — сказал Аксёнов.