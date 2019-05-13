Госдума начинает работать по новому графику

Госдума перешла на новый график работы. С этой недели пленарные заседания будут проходить с 12.00 до 16.00, а «правительственные часы» с 12.00 до 14.00.

Соответствующее постановление о внесении изменений в Регламент Госдумы было принято 9 апреля. Предложение сдвинуть время начала пленарных заседаний поступило от глав думских комитетов, которым удобнее проводить заседания комитетов перед началом пленарки. Теперь многие комитеты будут собираться в 9.00 и в 10.00. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с изменением Регламента повысится результативность работы палаты, так как многие вопросы, которые поднимаются в повестке заседания, могут быть сняты в ходе работы комитетов перед началом пленарного заседания.