Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума начинает работать по новому графику 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Госдума перешла на новый график работы. С этой недели пленарные заседания будут проходить с 12.00 до 16.00, а «правительственные часы» с 12.00 до 14.00.
Соответствующее постановление о внесении изменений в Регламент Госдумы было принято 9 апреля. Предложение сдвинуть время начала пленарных заседаний поступило от глав думских комитетов, которым удобнее проводить заседания комитетов перед началом пленарки. Теперь многие комитеты будут собираться в 9.00 и в 10.00. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с изменением Регламента повысится результативность работы палаты, так как многие вопросы, которые поднимаются в повестке заседания, могут быть сняты в ходе работы комитетов перед началом пленарного заседания.
Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что инициативу обсуждали со всеми фракциями. При этом ряд депутатов фракции КПРФ выступили против, мотивируя это тем, что удобнее, когда заседание заканчивается в 14.00, а комитеты собираются уже после этого. Сергей Неверов напомнил, что рабочий день парламентариев продолжается до 18, и что раньше пленарки проходили с 10.00 до 18.00. «Нормальный формат работы комитетов в утреннее время, чтобы можно было скорректировать какие-то вопросы, в том числе и на повестку пленарного заседания», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
Федеральные округа появились в России 19 лет назад Путин поделился эмоциями от участия в шествии «Бессмертного полка» Плату за коммунальные услуги по общедомовым нуждам предлагают изменить
Комментарии2
Политика , Сергей Неверов , Единая Россия , Госдума , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево99
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10040
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи8
Алина Кабаева родила двойню190
Быстрое действие. Киев «вернет» Донбасс за сутки128
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение