Госдума начинает работать по новому графику 

Госдума перешла на новый график работы. С этой недели пленарные заседания будут проходить с 12.00 до 16.00, а «правительственные часы» с 12.00 до 14.00.
Соответствующее постановление о внесении изменений в Регламент Госдумы было принято 9 апреля. Предложение сдвинуть время начала пленарных заседаний поступило от глав думских комитетов, которым удобнее проводить заседания комитетов перед началом пленарки. Теперь многие комитеты будут собираться в 9.00 и в 10.00. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с изменением Регламента повысится результативность работы палаты, так как многие вопросы, которые поднимаются в повестке заседания, могут быть сняты в ходе работы комитетов перед началом пленарного заседания.
Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что инициативу обсуждали со всеми фракциями. При этом ряд депутатов фракции КПРФ выступили против, мотивируя это тем, что удобнее, когда заседание заканчивается в 14.00, а комитеты собираются уже после этого. Сергей Неверов напомнил, что рабочий день парламентариев продолжается до 18, и что раньше пленарки проходили с 10.00 до 18.00. «Нормальный формат работы комитетов в утреннее время, чтобы можно было скорректировать какие-то вопросы, в том числе и на повестку пленарного заседания», — сказал он.