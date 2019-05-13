В МИД России назвали дату прибытия Помпео в Сочи 

Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Сочи 14 мая и проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
«Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам», — сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что Помпео отменил визит в Москву 13 мая, поскольку решил в этот день отправиться в Брюссель для обсуждения ситуации в Иране.
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и США.