В МИД России назвали дату прибытия Помпео в Сочи

«Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам», — сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Помпео отменил визит в Москву 13 мая, поскольку решил в этот день отправиться в Брюссель для обсуждения ситуации в Иране.