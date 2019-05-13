Где оплатят ипотеку, за землю дадут деньги и отменят налог на авто

Пока мы отдыхали на больших майских каникулах, вступили в силу не только очень важные федеральные законы, но и в регионах расширилось законодательное пространство. У школьников, медиков, родителей, ветеранов войны, пенсионеров прибавилось льгот и пособий. Землю стали "выдавать" наличными. И даже появился новый городской округ.

Земля наличными

Многодетные семьи и сельчане в Архангельской области теперь могут получить взамен положенного им бесплатного земельного участка денежную выплату. Об этом просили сами родители.

"С каждым годом число участков, которые полностью устроили бы людей, снижается, поскольку у нас много заболоченных территорий и не везде имеется необходимая инфраструктура, — пояснила спикер Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. — Сегодня в очереди на земельный участок стоят более шести тысяч многодетных семей".

Размер выплаты составит 210 тысяч рублей. При расчете суммы ориентировались на средний размер первого взноса по ипотеке в регионе. Потратить эти деньги можно только на решение жилищного вопроса. Варианты самые разные — от ипотечного кредита до строительства дома.

Бензопила "в законе"

Также в Архангельской области упростили сбор валежника. Это особенно актуально для северной глубинки с ее печным отоплением. Стремление избежать злоупотреблений когда-то привело к появлению излишних, а порой и абсурдных требований. Например, до сих пор сельчане не могли использовать в заготовке валежника бензо— и электропилы. Новый закон снимает эти и другие ненужные ограничения.

Ученикам — бесплатный обед

Учащиеся техникумов и училищ в Белгородской области с нового учебного года будут обедать бесплатно. За них заплатит региональный бюджет.

Впервые в главном финансовом документе региона предусмотрены средства на питание учащихся средних профессиональных образовательных организаций.

Примерно по 42 рубля в день на питание одного ученика рассчитана субсидия из областного бюджета, рассказали в "РГ" облдуме. На сентябрь-декабрь 2019 года заложено 66,4 миллиона рублей, на 2020 год — 155 миллионов, на 2021 год -161,3 миллиона рублей.

Учителям — новую зарплату

В бюджете Белгородской области предусмотрены средства на поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников, преподавателей школ и детсадов. С сентября 2019 года их зарплата увеличится на 25 процентов, а с 1 сентября 2020 года — еще на 20 процентов.

"Увеличение позволит поднять зарплату учителей после 1 сентября 2019 года до 38 204 рублей, а после 1 сентября 2020 года до 45 845 рублей, — отметили в Белгородской областной думы. — На эти цели в 2019 году будет выделено 595 миллионов рублей, в 2020 году — более двух миллиардов рублей, в 2021 году — свыше 2,8 миллиарда".

300 тысяч рублей на ребенка

Семьи, усыновившие ребенка в Краснодарском крае , будут получать единовременное пособие. Сумма выплаты составит 300 тысяч рублей. А если в семью возьмут ребенка-инвалида — то 500 тысяч рублей. Это пособие будет предоставляться после трех лет проживания усыновленного ребенка в семье.

"Ежегодно в регионе усыновляют около 260 детей. Выплаты будут получать семьи, принявшие к себе детей-сирот с 1 января этого года по 31 декабря 2021 года", — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стать участником программы и подать документы можно уже сейчас. Но единовременную помощь родители смогут получить только с 2022 года.

Нытва стала "столицей"

Пермском крае появилось новое муниципальное образование — Нытвенский городской округ. Как пояснили в Заксобрании региона, речь идет о масштабном объединении: в состав нового округа войдет административный центр — город Нытва, и 116 сельских населенных пунктов. В целом объединяются шесть сельских поселений.

В региональном парламенте подчеркнули, что преобразование призвано повысить эффективность управления бюджетными финансами. Правовой статус населенных пунктов не изменится, то есть житель сел и деревень не будут лишены "сельских" льгот и других мер социальной поддержки.

Установлен переходный период, который продлится до 1 января 2020 года. В течение этого времени потребуется решить необходимые организационные вопросы, начиная с утверждения устава — главного местного закона, по которому будет жить новое поселение.

"Консолидация финансовых и кадровых ресурсов, а также удобная для населения структура управления территорией дадут новый толчок для развития этого муниципального образования. Объединение позволит эффективно решать вопросы по благоустройству, ремонту дорог и социальных объектов, что важно для жителей муниципалитета", — отметил глава комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко.

Камчатка учредила одиннадцать новых наград

В Камчатском крае учредили 11 новых наград и почетных званий, а также расширили круг лиц, имеющих право на звание "Ветеран труда". Работа над законопроектом шла почти два года.

"Особенно хочется отметить возрождение по предложению депутатов звания "Знатный рыбак" для заслуженных работников одной из самых важных отраслей Камчатки, — сказал спикер регионального парламента Валерий Раенко. — Подчеркну, что за присвоение новых наград и званий полагается достойная денежная премия, а также они являются основанием для присвоения звания "Ветеран труда". Таким образом, у нас расширяется круг лиц, которые могут претендовать на это звание".

Размер премий в связи с награждением колеблется от 300 тысяч рублей до 15 тысяч. Например, максимальная премия ожидает тех, кто получит почетное звание "Родительская слава Камчатки" — родители, усыновители, приемные родители, достойно воспитавшие пять и более детей. А также обладатели высшего знака отличия "За заслуги перед Камчаткой" и звания "Почетный житель Камчатского края".

Также ежегодно будут присуждать до десяти государственных премий Камчатского края в размере 50 тысяч рублей за достижения в научных исследованиях, разработке, внедрении новых технологий и уникальных проектов, способствующих социально-экономическому развитию края, а также за создание научных, публицистических, литературных произведений, творческих работ и изделий народных художественных промыслов.

Продал детям вейп — заплатишь штраф

В Карачаево-Черкесии запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Штрафы для продавцов физлиц, нарушивших этот закон, оставят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Помощник прокурора республики по взаимодействию представительными и исполнительными органами власти и местного самоуправления Асият Узденова отметила, что российское законодательство содержит ограничение на распространение табачной продукции среди детей школьного возраста. Однако это не распространяется на вейпы.

"По закону детям до 18 лет запрещается продажа алкоголя и табачных изделий. Их приобрести можно только после наступления полной дееспособности. Однако, в последнее время подростки приобретают и активно используют электронные гаджеты для так называемого парения — альтернативы курению обычных сигарет", — считает Асият Узденова.

Год назад Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой высказал свою позицию — электронные сигареты могут позиционироваться производителями в качестве "заменителя сигарет". Однако на самом деле они могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина.

Кроме того, растворы для курения содержат вещества, некоторые из которых считаются токсичными. Не говоря уже о том, что без должного контроля производители могут включать в состав смесей крайне опасные и даже запрещенные вещества. Поэтому Минздрав России еще в 2017 году заявил, что необходимо ограничить потребление вейпов на всей территории страны.

Где еще действует запрет?

Ранее на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним также в Санкт-Петербурге, Московской, Астраханской, Вологодской, Пензенской, Оренбургской и Ростовской областях, а также в Бурятии и Удмуртии. Кто следующий?

Таких льгот еще не было

Во Владимирской области медикам дали льготную ипотеку. Это коснется медицинских работников, которые приехали на работу в больницы и поликлиники Владимирской области из других регионов. Речь идет о льготной ипотеке для них.

"Ранее ею могли воспользоваться только врачи с областной "пропиской", — пояснили в Заскобрании. — Дополнительных денег при этом не потребуется — ежегодно по данной статье образуется экономия. Так в 2018 году она составила 10 миллионов рублей".

В парламенте уточнили, что поддержка предусмотрена для медиков в возрасте до 41 года. Им положена субсидия на уплату первоначального взноса. Ее размер составляет 20 процентов от стоимости жилья, но не может превышать 350 тысяч рублей.

Кроме того, законом предусмотрена выплата ежемесячной компенсации половины процентов по кредиту в течение пяти лет, но не более 5 тысяч рублей в месяц.

Во Владимирской области освободили от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий.

Под действие льготы подпадают автомобили с мощностью двигателя не более 110 лошадиных сил. Во Владимирской области проживает около 9,4 тысячи ветеранов боевых действий. "Тем, кто собирается воспользоваться льготой, следует учесть, что она носит заявительный характер", — пояснили в областном парламенте.

В Орловской области увеличено число поездок по единому социальному проездному билету с 60 до 90. Срок действия проездного будет составлять 33 дня.

Такие билеты были введены в феврале этого года. Тогда был введен месячный лимит поездок по социальному проездному. Орловские пенсионеры завалили областную администрацию жалобами, что лимит оказался маловат.

Дело в том, что в Орле практически нет маршрутов, которые беспересадочно связывали бы друг с другом районы города. Поэтому месячного лимита, с учетом пересадок, пенсионерам хватало максимум на недели на три. На увеличение фиксированного количества поездок потребуется выделить примерно 50 миллионов рублей из областного бюджета.

В Забайкальском крае дали льготы не только детям войны, но и тем, кто родился после Победы. Около 50 тысяч забайкальцев станут пользоваться новыми мерами соцподдержки. Социальные льготы получили все местные жители, родившиеся до 3 сентября 1945 года. Документ коснется не только "детей войны", но и тех, кто появился на свет в довоенный период.

Снятие ограничений по дате рождения позволит охватить мерами социальной поддержки забайкальцев, по тем или иным причинам не имеющих статуса "льготная категория", однако наравне со всеми пережившие тяготы войны.

В перечне льгот — внеочередная медицинская помощь в краевых и муниципальных организациях, внеочередное помещение в стационары социального обслуживания, бесплатное посещение учреждений культуры (включая одного сопровождающего), а также ежегодная адресная социальная помощь ко Дню Победы, размер которой в 2019 году составляет 800 рублей. Всего на эти цели из бюджета края потребуется 39,5 миллиона рублей.

"Эти меры имеют социальный эффект. Они помогут поддержать значительное количество людей преклонного возраста", — отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

В Калининградской области компенсируют стоимость проезда получающим медицинскую помощь в других регионах. Компенсация положена и их спутникам — при наличии заключения медицинской комиссии о необходимости такого сопровождения.

Также до 200 человек в год, подсчитали в региональном Минздраве, смогут изготовить и отремонтировать зубные протезы за счет государства. Речь идет об инвалидах и ветеранах Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узниках концлагерей и гетто, членах экипажей транспортных судов, интернированных в военный период в иностранных портах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

В Краснодарском крае установили размер ежемесячных выплат Героям России, СССР, полным кавалерам ордена Славы и их вдовам.

Для орденоносцев сумма, которую теперь они дополнительно будут получать каждый месяц, составит 15 тысяч рублей. Их вдовы могут рассчитывать на восемь тысяч рублей в месяц, но при условии, если они не вступили в повторный брак.

Такая мера соцподдержки оказывается впервые, отметили в администрации Краснодарского края. Для получения выплат людям надо будет обратиться в местные органы соцзащиты.