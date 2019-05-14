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Песков: Россия и ЕС считают, что надо до последнего выполнять условия СВПД 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Европа считают, что надо до последнего выполнять условия ядерной сделки с Ираном и добиваться ее сохранения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что и Россия, и европейцы заявляют о необходимости до последнего выполнять условия СВПД и добиваться того, чтобы это соглашение оставалось в силе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России и ЕС возможность повлиять на США в вопросе ядерной сделки.
Иран 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В этой связи Тегеран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
США год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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Политика , Оружие , cанкции , санкции Иран , Дмитрий Песков , ЕС , Иран , США
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