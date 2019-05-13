Путин примет главу МИД Китая в Сочи

По его словам, Путин в ближайшее время вылетит в Сочи, а к моменту его прибытия переговоры министров иностранных дел России и Китая уже завершатся.

Он добавил, что российский лидер примет обоих министров, во время переговоров будет продолжен обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства.

"Вы знаете, совсем недавно президент был в Пекине, имел очень насыщенные, плодотворные переговоры с председателем КНР Си (Цзиньпином. — "Газета.Ru"), разговор сегодня будет продолжен", — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин "сверили часы" в Пекине.