Хуаньцю шибао (Китай): половина сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке, которые Россия сдаст в аренду, попадет в руки китайцев?

Хуаньцю шибао (Китай) . Однако технологии китайских фермеров вызывают в Российские СМИ сообщили, что «миллион гектаров дальневосточной земли могут сдать иностранцам» с целью привлечения капитала. По предварительным оценкам, половина этой земли может быть сдана в аренду китайцам, сообщает автор издания. Однако технологии китайских фермеров вызывают в России подозрения, поскольку экологии региона может быть нанесен значительный ущерб.

6 мая российское информационное агентство Регнум сообщило, что «миллион гектаров дальневосточной земли могут сдать иностранцам». Директор инвестиционного департамента агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский предложил сдавать в аренду иностранным и отечественным инвесторам до миллиона гектаров сельскохозяйственных земель региона с целью привлечения капитала. По предварительным оценкам, половина этой земли может быть сдана в аренду китайцам.

7 мая «Газета.ru» сообщила, что правительство России планирует выделить миллиард рублей на поддержку агробизнеса на Дальнем Востоке. В настоящее время желающих вложить свои деньги в данный регион немного, к тому же из него наблюдается отток населения. По словам Дубровского, местные власти Дальнего Востока надеются, что иностранные инвестиции помогут развитию сельского хозяйства и готовы предоставить землю китайским фермерам, что будет способствовать экономическому развитию и увеличению налоговых сборов. Россия в состоянии удовлетворить спрос со стороны китайских фермеров, которые могут быть заинтересованы в выращивании соевых бобов, пшеницы и картофеля.

Однако депутат законодательного собрания Приморья Владимир Хмелев не разделяет оптимизм относительно сдачи земли в аренду китайцам, опасаясь, что контролирующие органы не смогут в должной мере уследить за использованием китайскими фермерами пестицидов и других стимулирующих химических веществ, которые могут нанести ущерб экологии и ухудшить качество почвы.

Интернет-пользователи считают, что опасения Хмелева можно понять. Однако при разумном использовании удобрений вреда удастся избежать. Для этого достаточно проверять все химические удобрения, ввозимые из Китая. Сельскохозяйственные культуры всегда дают хороший урожай у трудолюбивых китайцев. Если они будут выращивать сельскохозяйственные культуры в соответствии с местным законодательством, тогда их деятельность пойдет на пользу дальневосточному региону.

Из-за различий в стандартах ведения сельского хозяйства в Китае и России деятельность китайских арендаторов может показаться местному населению подозрительной. По мнению наблюдателей, китайские агротехнологии хорошо развиты, и укрепление сотрудничества в данной сфере путем разрешения китайским компаниям арендовать землю на территории России и создавать совместные предприятия будет способствовать развитию российского сельского хозяйства.