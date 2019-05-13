Путин обсудил с главой МИД Китая визит председателя КНР в Россию

Си Цзиньпина в Россию. На встрече обсуждался предстоящий визит главы КНР

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ваном И обсудил предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

На переговорах Путин отметил успешность двусторонних отношений, а также продуктивность и содержательность форума «Один пояс — один пусть», который прошел в Китае. Глава китайского МИД, в свою очередь, поблагодарил Россию за огромный вклад в проведение этого важного мероприятия.

Также Ван И в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил подготовку встречи лидеров двух стран и отметил, что у него «есть три надежды» относительно отношений России и Китая, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил важность подведения итогов 70-летнего сотрудничества двух стран и его перевод на новый уровень, необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия всех ведомств и министерств государств, а получение ощутимой выгоды для народов России и Китая в результате плотного совместной работы.