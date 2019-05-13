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Путин обсудил с главой МИД Китая визит председателя КНР в Россию 

ТК «Звезда» + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
На встрече обсуждался предстоящий визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ваном И обсудил предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
На переговорах Путин отметил успешность двусторонних отношений, а также продуктивность и содержательность форума «Один пояс — один пусть», который прошел в Китае. Глава китайского МИД, в свою очередь, поблагодарил Россию за огромный вклад в проведение этого важного мероприятия.
Также Ван И в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил подготовку встречи лидеров двух стран и отметил, что у него «есть три надежды» относительно отношений России и Китая, пишет РИА Новости.
Дипломат отметил важность подведения итогов 70-летнего сотрудничества двух стран и его перевод на новый уровень, необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия всех ведомств и министерств государств, а получение ощутимой выгоды для народов России и Китая в результате плотного совместной работы.
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Политика , Цзиньпин Си , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай
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