Эксперт оценил отмену визита Помпео в Москву

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео отменить московский этап поездки в Россию

По его словам, решение политика оказаться от посещения Москвы нельзя назвать критичным, поскольку его визит в Россию все равно должен состояться.

При этом эксперт выразил мнение, что для стиля американской дипломатии характерны "метания и шараханья", добавив, что в Госдепе плохо функционирует система планирования и выстраивания логистики.

"Это не какая-то плановая работа, когда за несколько недель или месяцев составлен график перемещений, система встреч, согласована повестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу — такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы".

Солонников также отметил, что причинами могут являться внешний кризис и проблемы внутренней политики: "У США сейчас появляется сиюминутная головная боль, в рамках которой и строится график ближайших встреч".

Ранее стало известно, что Помпео отменил московский этап поездки в Россию.