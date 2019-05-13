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Эксперт оценил отмену визита Помпео в Москву 

РИА Новости + ещё 69 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео отменить московский этап поездки в Россию.
По его словам, решение политика оказаться от посещения Москвы нельзя назвать критичным, поскольку его визит в Россию все равно должен состояться.
При этом эксперт выразил мнение, что для стиля американской дипломатии характерны "метания и шараханья", добавив, что в Госдепе плохо функционирует система планирования и выстраивания логистики.
"Это не какая-то плановая работа, когда за несколько недель или месяцев составлен график перемещений, система встреч, согласована повестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу — такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы".
Солонников также отметил, что причинами могут являться внешний кризис и проблемы внутренней политики: "У США сейчас появляется сиюминутная головная боль, в рамках которой и строится график ближайших встреч".
Ранее стало известно, что Помпео отменил московский этап поездки в Россию.
Однако во вторник, как и планировалось, госсекретарь США встретится с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , Госдеп США , Москва , США
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