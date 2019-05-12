Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде

По его словам, такая возможность есть, но сам процесс будет продолжительным.

"Совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений", — отметил Косачев.

Он также добавил, что сейчас оба государства обсуждают визовый вопрос для жителей Сахалина и Хоккайдо.

На настоящий момент без визы в Японию могут въехать граждане 68 стран.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран облегчат визовый режим.