Переворот в Минске, которого не было. Что остановила смерть Доренко

Драматический конец Доренко нельзя назвать ни гибелью, ни смертью. Масштаб личности, обстоятельства кончины, наконец фигура из самых знаковых знамений сложились в фантастическую картину гибели бога. Казалось бы, при чем тут Доренко к Союзному государству? А в том-то и дело, что в последнее время очень даже при чем.

Доренко и Бацька

Журналист, радиоведущий, блогер, «медиакиллер» и очень информированный инсайдер последние недели перед своим мистическим уходом весьма часто и громко говорил на белорусские темы. До катастрофы в Шереметьево большая часть сообщений его ленты в мессенджере Телеграмм, ставшей основной площадкой в социальных сетях, были о Белоруссии. Последний пост датирован 7 мая. Доренко писал о том, что президент Лукашенко с 3 числа не появлялся на публике и связал это с состоянием его здоровья. В тот же день Сергей репостнул графитти в Минске, где Бацька изображен в виде князя мира сего с цитатой: «избави нас от лукавого». Все 6 мая было занято катастрофой Суперджета. А до этого 5-го Белоруссия:

«В Минске обсуждаются вероятные новые аресты: возможно, задержаны ещё два высокопоставленных представителя силовых структур — заместитель службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны. Старший сын президента Виктор Лукашенко не появился на байкерском слёте, его ждали, это было запланировано. Его вовлечённость в заговор против отца, то ли в разоблачение заговора, пока не понятна».

4 мая — «инсайды» по аресту заместителя госсекретаря Совета безопасности, Втюрина. Доренко намекал, что многолетний «личник» Лукашенко сливал записки президента анонимному телеграмм-каналу. И 1 мая резкая, оскорбительная запись, которая касается отзыва чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии, Михаила Бабича. Доренко писал, что дипломат, якобы остается ответственным за белорусское направление и «будет вырывать клыки Лукашенко из Москвы». И еще очень много всего писал безвременно ушедший журналист в уже названных трендах.

Расшифровка записей Доренко

Сергей Леонидович не просто информировал. Вышеприведенная цепочка записей — зашифрованные, информационные выстрелы. Все они полностью совпадают с позициями информационной войны, которая до появления знаменитого участника была в основном анонимной и происходила в мессенджере Телеграмм. По порядку, приведенному выше, следует начать со слухов о состоянии здоровья Лукашенко. Это был информационный вброс, призванный создать в медиа-пространстве устойчивый слух о том, что в Минске, на самом верху все как-то нехорошо. Так это было или нет не имеет ровно никакого значения в контексте информационной войны. Александр Лукашенко появился собственной персоной на публике 9 мая, во время празднования дня Победы, живой и здоровый. Но для инфовойны — это совершенно не важно. Важен осадок — в Минске нехорошо.

Второй маркер, довольно слабый, хотя визуально и убедительный — графитти со злой карикатурой на Лукашенко в Минске. Источник — партийный сайт лишенной регистрации Социал-демократической партии «Народная грамада». Фото одно, снято оно с одного ракурса и без адресного плана, который должен подтвердить истинность утверждения, что это и правда Минск. Однако, если присмотреться, то кроме карикатуры можно увидеть рекламу сетевых магазинов мебели, которые работают только в белорусской столице.

Подобные рисунки появляются двумя путями: или выполняются руками оппозиционеров ради хайпа, или играют спецслужбы, чтобы проследить за кругами на воде. В данном случае может быть два в одном. Оппозиция хайпует, «избушка» внимательно следит. Штучная работа, мало кому интересная. Но вот как раз популяризации этого рисунка информпространство обязано именно каналу Сергея Доренко, у которого ни много, ни мало — почти 139 000 подписчиков плюс масса партнеров с куда большей аудиторией.

Заговор по-белорусски

Куда более серьезной темой, которой занимался покойный журналист был «заговор» белорусских силовиков с целью свержения Лукашенко.

Такие слухи появились сразу же после ареста совбезовца Втюрина и гендиректора «Белтелекома» Сиводедова. В субботу, 5 мая, анонимные российские телеграмм-каналы, как по команде стали писать, что аресты продолжаются, а значит заговор действительно был. Слухи, с открытым забралом стал озвучивать сам Доренко. Этот дым без огня достиг верхних слоев атмосферы планеты Земля и стал виден с МКС. Молчать было нельзя и белорусское издание «Наша Нива» официально обратилась за комментариями к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт.

Журналисты собрали все слухи. О задержании командира «Альфы», об обысках КГБ и почему старший сын президента, Виктор Лукашенко, не появился на байкерском слете в Минске. Правда еще до обращения выяснилось, что никакого байкерского слета в Минске не должно было быть. Это был вброс на основе мелькавшей информации, что Виктор Александрович приглашен российскими байкерами в Россию 12 мая. И пресс-секретарь президента официально ответила. Кратко, но однозначно:

«В ответ на ваш вопрос я могу только посоветовать меньше читать те самые Телеграмм-каналы и не делать им рекламы», — отрезала Наталья Эйсмонт.

Тема заговора была исчерпана, но оскорбленные анонимные телеграммеры стали адресно мстить. 7 мая был сделан вброс о том, что на официальном канале «Республика Беларусь» кто-то по ошибке сбросил вместо поста сообщение следующего содержания: «По часам Бабича завтра еще волну сделай». Анонимы немедленно подняли волну, что автором была сама Эйсмонт, которая, якобы, ведет канал «Республика Беларусь». К «разоблачению» был приложен скрин.

Но скандала не последовало: вся «новость» была выдумкой и нарисованной в фотошопе фальшивкой. Ну не пользуются админы каналов своими каналами, как чатом для общения с авторами или редакторами — это невозможно. Не говоря о том, что в апреле, в разгар скандала вокруг отзыва Михаила Бабича, те же самые анонимы утверждали, что канал «Республика Беларусь» ведет глава администрации президента. В общем — чушь, которую не стал упоминать опытный Доренко. Как и фейк о том, что Михаил Бабич назначен куратором ДНР и ЛНР. Теория заговора генералов против Лукашенко рассыпалась. Но осадок все равно остался, а задача телеграммеров именно в этом.

Тайная война

Все это было бы смешно, но изложенные выше истории — реальны, они действительно очень серьезно влияют на информационное поле, способны корректировать его в нужных направлениях, очень сильно портят настроение высокопоставленным лицам в Минске и даже отношения в Союзном государстве. Потому что президент уже дал команду что-то с этим делать. А команды президента Белоруссии всегда выполняются. Анонимные телеграмм-каналы стали политикообразующими, поскольку власти стран бывшего СССР вынуждены официально реагировать на те слухи, которые рождает телеграмм-сообщество. После того, как повестку поддержал Сергей Доренко, сомневаться в серьезности подземной работы анонимных политтехнологов не приходится.

В Белоруссии существует топ национальных телеграмм-каналов. И почти все они давно деанонимизированы. «Беларусь головного мозга» — это блогер Игорь Лосик из Барановичей связанный с «Радыё Свабода». «1863х» — это популярный блогер Эдуард Пальчис. У остальных белорусских каналов мало подписчиков, они незаметны. Не нужно и напоминать, что авторы — граждане Белоруссии, которые знают, что несут серьезную ответственность перед законом. Так что все другие каналы, выдающие себя за внутрибелорусские на самом деле иностранные. Ведущие — это «Бульба престолов», «Беларуский инсайдер», «Белорусский гамбит» и недавно появившийся «Трыкатаж».

Смешное и серьезное

Именно последний и стал автором вброса о заговоре генералов 6 мая, круги от которого достигли пресс-секретаря президента Белоруссии. Там много интересного. О том, что от свержения Лукашенко спасла Россия, предупредив его еще в Китае. Отличительной особенностью стало фото «документа», якобы изъятого при задержании заговорщиков, в котором изложен весь план операции «Смена». Словом, богатый материал для конспирологов, любителей «инсайда» по такой закрытой стране, как Белоруссия.

Механика была крайне проста. «Трыкатаж» не имеющий и 10 000 подписчиков раскрутила российская телеграмм-община, которая занимается белорусской повесткой. В ее центре находится легендарный канал, который (не называя имен) упоминал даже сам Александр Лукашенко. Чтобы не делать ему рекламу, по совету Натальи Эйсмонт, упоминать его название не стоило бы. Если бы не один факт, делающий всю эту историю очень серьезной. Дело в том, что именно с этим каналом, именно по белорусской повестке и сотрудничал Сергей Доренко незадолго до гибели.

«Теперь уже можно сказать. Сергей Доренко хотел запустить в Youtube свою еженедельную аналитическую программу. Вместе с «Незыгарем». Вот такие были планы».

Так прореагировал на печальную новость о гибели Доренко автор этого канала. В общем совпадение трендов авторского и анонимного каналов не совпадение. Это было сознательное сотрудничество с прицелом на увеличение аудитории, информационного веса, а значит — влияния на события. И именно накануне старта этого важного проекта, когда анонимная «тень» была готова воплотиться в известнейшую медийную персону, проект гибнет вместе с журналистом Сергеем Доренко. Связывать не стоит: это была естественная смерть, которая настигает большинство мужчин после сорока. Но осадок все равно остался. И события из параллельного измерения будут еще.