В Москве встретились губернаторы России и Японии

Москве после долгого перерыва встретились главы российских регионов и японских префектур. Совет губернаторов двух стран прошел в Петровском путевом дворце.

Валентина Матвиенко. Последний раз губернаторы из России Японии собирались за одним столом девять лет назад. Нынешнюю встречу участники называют исторической: в Москву приехали главы восьми японских префектур и более двадцати российских регионов. За два дня они проведут несколько двусторонних встреч, посетят инновационные производства и поделятся опытом муниципального управления. Во вторник, 14 мая, представителей делегации примет председатель Совета Федерации

Сегодня же она открыла заседание и поприветствовала губернаторов. "Символично, что встреча проходит в Путевом Дворце. Именно в Москве Петр I, первым из правителей нашего государства, встретился с японским купцом, который потом основал школу японского языка, — подчеркнула Матвиенко. — Спустя три века Москва снова становится отправной точкой для развития выгодных взаимоотношений Японии и России". По ее словам, большинство субъектов РФ уже наладили прочные связи с партнерами из Страны восходящего солнца. У каждого российского региона, отметила спикер Совета Федерации, есть свои уникальные и конкурентные преимущества, которые можно использовать в совместных проектах.

У регионов двух стран по-прежнему схожие проблемы, добавил мэр Москвы Сергей Собянин . "Токио гордится своим метрополитеном, своими дорогами, развязками. Но у меня возникает ощущение, что мы находимся почти на одном уровне решения транспортных проблем. И Москва вкладывает огромные ресурсы для того, чтобы улучшить движение на дорогах, — рассказал Собянин. — Мы вместе с вами думаем о том, как человек, выходя из своей квартиры, садится в машину, автобус, как быстро он доезжает до работы, насколько комфортен этот общественный транспорт, насколько он экологически чистый. Эта проблема, пожалуй, номер один для крупных агломераций".

По мнению мэра Москвы, еще один вызов для мегаполисов — поддержка пожилых, которых с каждым годом все больше. Поэтому важно развивать медицину, подчеркнул Собянин.