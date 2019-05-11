Стало известно местонахождение Бутиной

Марию Бутину увезли из тюрьмы в городе Александрия (штат Виргиния). Россиянку приговорили к 18 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России . Отбывать наказание она будет скорее всего в Западной Виргинии.

Друг россиянки Александр Ионов рассказал, что накануне разговаривал с Бутиной. Она передала, что ее переведут сначала в распределительный центр в Оклахоме, а затем в женскую колонию Олдерсон в Западной Виргинии, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Она еще находилась в Вирджинии, в Александрии. Она сообщила, что ее планируют переводить, и, как она думает, маршрут должен выглядеть следующим образом. На самолете она должна будет долететь до Оклахомы. Там есть общий федеральный распределительный центр, откуда дальше людей отправляют отбывать наказание в тюрьмы в разных штатах на территории США», — рассказал мужчина.

Известно, что защитники россиянки ранее подавали прошение, а федеральное бюро тюрем, чтобы их подопечную перевели в Олдерсон. Эта тюрьма считается одной из самых комфортных, насколько комфортной может быть тюрьма. Условия содержания в ней гораздо легче, чем например, в Александрии.

Россиянку освободят из тюрьмы в США 5 ноября. После этого ее отправят на родину.