«Россия — это Россия». На Западе признали очевидное

России — «новая эра» Путина , сообщает читателям журналист бельгийского портала EU Reporter Джеймс Уилсон . Он, наконец, признает за россиянами право голосовать за того, кто им нравится, и даже объясняет, почему они голосуют именно так.

Уилсон напоминает, что год назад, заступая на новый срок, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поставил перед правительством крупнейшие задачи за последние 20 лет, причем в первую очередь во внутренних делах. Например, добиться демографического роста, увеличить среднюю продолжительность жизни, улучшить состояние окружающей среды.

Наш европейский коллега хоть и называет вернувшийся в Россию Крым «аннексированным» (ну, им так положено), все же отмечает, что мост через Керченский пролив — это большой успешный проект в улучшении инфраструктуры страны.

Кроме того, в ЕС, оказывается, видны и экономические успехи России, и то, что санкции имели только временный эффект. Да, собственно, «Северный поток-2» — прекрасное тому подтверждение.

В общем, как заключает Уилсон, нравится вам это или нет — но это «эра Путина».

Смириться и пойти России навстречу предлагает и немецкий журналист Михаэль Штюрмер в своей статье в Die Welt. Его, правда, привлекает больше внешний антураж: инаугурация, прием в Кремле, сверкающие мундиры — все это заставляет Штюрмера думать о царской России. И, как ни странно, это его не пугает — он считает, что Россия просто снова стала самой собой: «сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом».

И тоже подводит итог: хочет этого Запад или нет, но ему все равно рано или поздно придется идти навстречу России. И лучше сделать это пораньше, потому что «сверхдержавы могут выжить только вместе».

Как прекрасно, что Запад все-таки начинает понимать: Россия не заставляет ее любить или ей подражать. Россия вместе с ее людьми, правителями, политической системой просто есть. И всем остальным следует просто с этим смириться. Не пытаться принести туда свою версию демократии, не пробовать перекроить или раздробить страну, не нападать на нее и не придумывать мифические атаки с ее стороны. А просто принять тот факт, что Россия — это Россия, и так будет всегда.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik