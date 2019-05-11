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«Россия — это Россия». На Западе признали очевидное 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России — «новая эра» Путина, сообщает читателям журналист бельгийского портала EU Reporter Джеймс Уилсон. Он, наконец, признает за россиянами право голосовать за того, кто им нравится, и даже объясняет, почему они голосуют именно так.
Уилсон напоминает, что год назад, заступая на новый срок, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поставил перед правительством крупнейшие задачи за последние 20 лет, причем в первую очередь во внутренних делах. Например, добиться демографического роста, увеличить среднюю продолжительность жизни, улучшить состояние окружающей среды.
Наш европейский коллега хоть и называет вернувшийся в Россию Крым «аннексированным» (ну, им так положено), все же отмечает, что мост через Керченский пролив — это большой успешный проект в улучшении инфраструктуры страны.
Кроме того, в ЕС, оказывается, видны и экономические успехи России, и то, что санкции имели только временный эффект. Да, собственно, «Северный поток-2» — прекрасное тому подтверждение.
В общем, как заключает Уилсон, нравится вам это или нет — но это «эра Путина».
Смириться и пойти России навстречу предлагает и немецкий журналист Михаэль Штюрмер в своей статье в Die Welt. Его, правда, привлекает больше внешний антураж: инаугурация, прием в Кремле, сверкающие мундиры — все это заставляет Штюрмера думать о царской России. И, как ни странно, это его не пугает — он считает, что Россия просто снова стала самой собой: «сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом».
И тоже подводит итог: хочет этого Запад или нет, но ему все равно рано или поздно придется идти навстречу России. И лучше сделать это пораньше, потому что «сверхдержавы могут выжить только вместе».
Как прекрасно, что Запад все-таки начинает понимать: Россия не заставляет ее любить или ей подражать. Россия вместе с ее людьми, правителями, политической системой просто есть. И всем остальным следует просто с этим смириться. Не пытаться принести туда свою версию демократии, не пробовать перекроить или раздробить страну, не нападать на нее и не придумывать мифические атаки с ее стороны. А просто принять тот факт, что Россия — это Россия, и так будет всегда.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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Политика , Михаэль Штюрмер , Владимир Путин , Джеймс Уилсон , ЕС , ИА Sputnik , Die Welt , Республика Крым
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